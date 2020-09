Il sondaggio sul referendum commissionato dalla presidenza del Consiglio, diffuso per errore dall’Ansa, rappresenta un caso gravissimo di violazione delle regole e delle leggi, ci sono profili di danno erariale da Corte dei Conti e se non anche di invalidazione della consultazione referendaria. A che titolo la presidenza del Consiglio usa i soldi degli italiani per fare sondaggi sul referendum e sulle percentuali dei partiti? Chi ha autorizzato una spesa del genere? Perché questi sondaggi vengono diffusi da Palazzo Chigi? C’è un tentativo di influenzare le elezioni?

L’Ansa più che un errore ha fatto uno scoop, ha scoperto che la presidenza del Consiglio impiega risorse pubbliche per sondaggi politici e referendari. Ora serve chiarezza.

La storia o il fattaccio:A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari è giallo su un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pieno silenzio pre-elettorale l’agenzia Ansa ha battuto per errore i risultati della rilevazione su intenzioni di voto e gradimento dei leader commissionata dal premier Giuseppe Conte, salvo poi annullare tutto. “L’ANSA ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale”, scrive su Twitter Lorenzo Pregliasco, sondaggista e fondatore di YouTrend.

Il giallo del sondaggio di Conte uscito "per errore". Terremoto nel silenzio pre-elettorale

