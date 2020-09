SENZA VERGOGNA.Si diverte.Si vede che se lo può permettere.MENTRE! Molti italiani in questo momento stanno piangendo per Willy e pensano al fatto che oggi e andato sotto terra per sempre causa l’oddio sdoganato da questo! il temine datelo voi altrimenti mi censurano.

Da quando Matteo Salvini ha messo da parte le “sacre acque del Po” per iniziare a brandire rosari su suggerimento di Steve Bannon, c’e da provare disgusto davanti alle sue continue offese al cristianesimo. Forse non pago del suo nominate la Madonna per invocare intolleranza ed odio, a Torre del Greco ha pensato di usare il rosario per sfottere i suoi numerosi contestatori di Torre del Greco. E se il popolo fischiava la deriva da lui promossa nella speranza di poter ottenere profitto sulla pelle dei più deboli, lui rideva come un bambino nel brandire simboli religiosi contro di loto manco volesse mandargli una maledizione voodoo.

magari ora lui farà la vittima piagnucolando che ora non gli fanno manco più puntare il rosario addosso alla gente come Padre Amorth, ma forse bisognerebbe ricordargli che il popolo viene costretto a pagarlo per fare il politico e non l’esorcista.

Matteo Salvini senza vergogna. Ora usa pure il rosario per sfottere i contestatori di Torre del Greco

