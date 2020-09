Pensavo a Renzi, la Bellanova, Marattin, Scalfarotto e tanti altri personaggi di IV. Ma non sono solo a loro. In IV ci sono tante persone che sono al di sopra della norma. È per questo che IV è un grande partito. Credo, che, alla luce dei sondaggi, meriterebbe maggiore seguito nel paese. Forse una seria analisi di marketing sarebbe necessaria per avvicinare un maggiore numero di persone a questa formazione politica. In particolare occorrerebbe individuare i punti che ostacolano la comprensione e quindi l’accettazione della linea politica di questo partito. In altre parole, perché, quando sento parlare la Bellanova, Scalfarotto, Marattin e ovviamente Renzi, sono entusiasta mentre altri, forse troppi, chiudono l’audio e non li ascoltano per partito preso !

Pensavo a Renzi, la Bellanova, Marattin, Scalfarotto e tanti altri personaggi di IV. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo