IL TEMPO È GALANTUOMO RESTITUISCE TUTTO A TUTTI IL SEGUITO REALE DI RENZI CONTRADDICE I SONDAGGI.

Sia quello televisivo che in presenza

Martedì Renzi a Cartabianca ha realizzato il 5,4% di share eguagliando Di Martedì (5,5%) andato in onda in contemporanea. Tradizionalmente Di Martedì supera di due punti l’audience di Cartabianca.

Lunedì a Quarta Repubblica ha raggiunto il 5,2% e l’evento era in contemporanea alla partita di calcio Olanda Italia.

Io, infatti, e molti altri cerco, non l’avremo visto in diretta recuperando l’intervista in streaming su You Tube o nella differita di Rete 4..

Come pure a Mantova dove il Quotidiano locale oggi evidenzia il successo di pubblico di Renzi per la sua presenza.

Non credevo sinceramente potesse arrivare a questi livelli e questi numeri dovranno pur significare qualcosa.

Altro che sondaggi

Altro che sondaggi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo