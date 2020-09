CHI LA FATTO QUESTO DISCORSO?

200.000 persone, solo a Napoli e provincia, ad ottobre si vedranno sospendere il reddito di cittadinanza. Il sussidio voluto dai grillini infatti non può essere erogato per più di 18 mesi consecutivi. Ma in questi 18 mesi quanti percettori del reddito sono stati inseriti nei percorsi per trovare lavoro? Su 335.000 beneficiari campani solo 130.000 sono stati chiamati dai centri per l’impiego e 72.000 si sono presentati ai colloqui. Un fallimento su tutta la linea. A dimostrazione che tutti i miliardi stanziati per finanziare il Rdc, una misura assistenziale che non ha generato lavoro, potevano essere destinati a politiche più attive come l’istituzione della No-tax area al Sud per le imprese che decidono di investire nel Mezzogiorno. Questo sì che avrebbe generato una spinta all’occupazione, dando davvero una occasione a tutti quei cittadini campani, meridionali e italiani che non vogliono vivere di sussidi ma preferiscono rimboccarsi le maniche e lavorare.

Spiace dirvelo ma questo lo ha scritto Mara Carfagna.

