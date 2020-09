Grazie Vasco…. un augurio bellissimo!Foto da brividi ! Complimenti Vasco un messaggio di una potenza stratosferica !

Vasco posta una foto per incoraggiare gli studenti: “La scuola è l’unico ponte per il futuro” Il Blasco ha voluto salutare l’inizio dell’anno scolastico con uno scatto del 1959: “Ritrae i bambini di Guiglia che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola”

Saluto l’inizio delle scuole con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell’Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola. Ogni giorno. Perché la scuola era l’unico ponte per aggrapparsi al futuro. Perché, citando Hugo, «Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione» e condanna l’ignoranza. Buon anno scolastico! #scuola #giovani #vignola #forzaecoraggio #vascorossi #setipotessidire #

Foto da brividi ! Complimenti Vasco un messaggio di una potenza stratosferica ! Questa foto rappresenta un mondo che non c’ è più, fatto di valori, sacrifici, dedizione e fiducia in un futuro migliore per tutti. Grazie Vasco, per avercelo ricordato. Vasco vi fa capire che non ci si accontenta più delle piccole cose più abbiamo più vogliamo onore a questi piccoli studenti del 1959 ciao Vasco.Un tempo i bambini si facevano i km a piedi, col freddo o col caldo non faceva differenza, per andare a scuola tutte le mattine…ora se non li accompagni e li riprendi alla porta della scuola non te lo lasciano uscire…sta cosa mi lascia perplesso per il futuro..

La scuola! Come diceva Falcone, ogni forma di criminalità si sconfigge con la cultura. Per questo Don Pino Puglisi è stato ucciso dalla mafia, perché toglieva i ragazzi dalle mani della mafia e insegnava loro la cultura.

La scuola è un luogo dove si formano menti libere, capaci di scegliere, ci credo moltissimo! Ti ringrazio per questo Tuo Augurio così Prezioso gli alunni siono felicissimi di ricominciare il nuovo anno scolastico in presenza con nuove regole da assimilare ma con la gioia e la convinzione che insieme è meglio! TI Voglio Bene!! Tantissimoooooo!! Vasco.L’importanza della scuola, troppo spesso sminuita. Troppo spesso sottovalutata. Io ricordo il mio professore di italiano che recitava poesie con il libro chiuso. I passi della Divina Commedia, le novelle del Boccaccio. E quella gioia, quella cura, quella luce negli occhi, io non l’ho mai più dimenticata. Al di là della bellezza delle parole, io mi domandavo come si potesse essere tanto felici, io ero affascinato, goloso, io volevo arrivare a quella soddisfazione nel compiere il proprio mestiere. Come dici spesso tu Kom, in bocca al lupo a tutti! Con l’augurio che il seme dei vostri sogni, possa farvi fiorire in persone belle, oneste, capaci di prendersi cura di loro stesse, e poi degli altri. Che la solitudine non vi spaventi mai e che l’amore possa affascinarvi per sempre.

Grazie Vasco…. un augurio bellissimo!Foto da brividi ! Complimenti Vasco un messaggio di una potenza stratosferica !

