LETTERA APERTA A SALVINI DA UN CITTADINO ITALIANO NON ADDOMESTICATO

Adesso basta , sei davvero un incosciente senza alcuna dignità politica e morale! In qualsiasi Paese del mondo ed europeo in particolare, nessuna opposizione è stata scatenata contro l’azione dei rispettivi Governi per far fronte alla Pandemia che, ti ricordo, nel nostro Paese ha causato oltre 36mila morti e per oltre il 50 % proprio nelle Regioni che tu amministri con tutto il centrodestra! Non hai nessuna statura di uomo di Stato, fai ogni giorno la ripetizione di una noiosa litania fasulla piena di bugie evidenziando una schizofrenia inaccettabile per un popolo civile! Non hai nessuna educazione e rispetto per il mondo della Cultura, della Scienza, di chi comunque potrebbe insegnarti anche ad essere un po’ civile! Spari minkiate a gogò pensando che gli italiani, e i meridionali in particolare, abbiano dimenticato i tuoi slogan di fino a qualche anno fa, quando ci auguravi di morire bruciati dal Vesuvio e dall’Etna, quando ci apostrofavi con frasi che noi meridionali non ci siamo mai sognati di dire a nessuno degli italiani dalle Alpi alla Sicilia! Mi spiace dirtelo ma preferisco farlo io piuttosto che per interposta persona, e da docente in pensione, ti assicuro che tu non sapresti e non potresti governare, gestire nemmeno una porcilaia, perchè sei “vuoto” senza capacità di elaborazione di pensieri razionali, ripeti pedissequamente sempre le stesse minkiate pensando che il popolo non si accorga di quanto sei imbroglione… gridi, e spari cazzate per nascondere le responsabilità tue e dei tuoi compari nella cattiva gestione della Sanità che ha contribuito notevolmente ad aggravarne le conseguenze ! La tua espressione è da smarrito, da ebete, gesticoli in modo plateale senza la ben che minima capacità di autocontrollo, non capisci e non hai le facoltà per capirlo, che se il nord ha un’economia così avanzata, è grazie ai meridionali che si sono spesi spesso fino a rimetterci la salute, (ricordo le ferriere di un tempo della Fiat dove centinaia di meridionali si ammalavano nella migliore delle ipotesi di tubercolosi) ma tu non puoi capire queste cose, non hai un quoziente di intelligenza che te lo consenta! Sei il lanzichenecco della moderna Civiltà Italiana, sei l’Attila del Paese , sei una calamità che ti porterà all’autocommiserazione e spero tanto, per il tuo bene, ad una presa di coscienza che tu non hai la stoffa per fare politica, tu puoi solo fare l’imbonitore in una piazza, alla Wanna Marchi, puoi girare per le piazze d’Italia a vendere pentole e tegami, ma non puoi fare politica, perchè lì, sai solo fare una cosa: RUBARE!

LETTERA APERTA A SALVINI DA UN CITTADINO ITALIANO NON ADDOMESTICATO

