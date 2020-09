“Noi rispettiamo le strade di tutti, vogliamo bene a tutti, non facciamo polemica con nessuno, ma chi ha calpestato questo luogo oggi non racconti a noi una falsità. È solo con Italia Viva che si dà una casa ai riformisti alle regionali.” Matteo Renzi

#QuelliDellaLeopolda

Molti imbecilli, non sapendo cosa obiettare a RENZI ripetono sempre il mantra:”ma non dovevi uscire dalla politica?” Ora, di fronte a tanta stupidità io di solito neanche li leggo fino in fondo. Ma ieri sentire parlare il nostro statista alla Leopolda, sentirgli spiegare la politica dei fatti con introvabile dovizia di spiegazioni chiare sugli accadimenti, sui progetti e sulle lungimiranti proposte di cose da fare per il Paese e poi vedere scorrere commenti contenenti solo e soltanto il mantra “ma non dovevi uscire dalla politica?” ebbene, ho avuto paura per il nostro futuro. Povera Italia. Ma davvero esistono cervelli così ? Allora, una volta per tutte, rispondiamo, noi che di argomenti ne abbiamo, rispondiamo: MA VOI NON ERAVATE PER UN SOLO MANDATO? MA NON DOVEVATE USCIRE DALL’EUROPA? NON DOVEVATE ELIMINATE LE AUTO BLU? NON VI SIETE PRESENTATI IN BICICLETTA E IN AUTOBUS? Vi TAGLIATE LO STIPENDIO E POI ANNULLATE IL BONIFICO? NON INSEGUIVATE I GILET GIALLI? E DOVE METTIAMO: MAI CON SALVINI? ? E MAI COL PD?? BEH, AVETE DI CHE PENSARE CON I VOSTRI CERVELLI MIGNON, IL RESTO ALLA PROSSIMA PUNTATA.

