Mattia Santori: “Il popolo del Pd è più maturo dei suoi dirigenti” Intervista al leader delle Sardine: “Alla Festa dell’Unità dirò a Zingaretti che ha sbagliato”. “Patetico sbandierare la paura della destra per giustificare posizioni folli”. “Non sono contro il Pd ma contro gli accordi in bianco con Di Maio”.

I neofascisti a cinquezampe hanno aperto la scatoletta del tonno e ne vogliono buttar via un terzo. E mica quello marcio: quello buono! Scontata la solidarietà delle sardine al tonno. Ma voteranno NO anche sgombri e salmoni. E pazienza per le stelle marine e le oloturie che ne stanno a capo.

Santori dovrebbe competere per la segreteria del PD. Vincerebbe a mani basse. Poi, dovrebbe rottamare una classe dirigente incapace e impotente ( altrimenti i vecchi burocrati rottamerebbero lui). Santori oppure Elly Schlein, basta con le cariatidi ex PCI.

PS: Trovo veramente avvilente che un’intervista come questa, che veramente esprime il malumore , il disagio delle persone sinceramente di sinistra, deluse dal comportamento passivo del PD venga commentato solo ed esclusivamente dai trolls 5s, che al solito pensano di fare gli spiritosi con battute salaci ma non sono mai capaci di discutere nel merito dei problemi con razionalità. Da loro me lo aspetto…ma dove sono gli spiriti liberi della sinistra che da 50 anni votano in questo campo ed ora si fanno dettare l’agenda da un gruppo di giovanotti che fanno dell’ignoranza un merito, della competenza una casta? L’altra sera Bersani mi ha fatto una tristezza infinita posto di fronte alla freschezza, alla sincerità delle sardine.

IO: Non ho simpatie per sardine e Sartori, ma sono d’accordo: il sig. Nessuno-Zingaretti è il becchino del PD … più lo vedo/ascolto, più rimpiango Renzi, del quale oggi sono tutti alla ricerca di quanto è stato bocciato col referendum per ri-presentarlo, come nuovo e originale ci mancherebbe!!!, sotto mentite spoglie. Potenza del qualunquismo di destra e sinistra.

Hai ragione, hai ragione da vendere. Mi ricordo Moretti sul palco, a Roma, al tempo dei girotondi…”Con questi dirigenti non vinceremo mai!” E noi a non contrastare l’arrembaggio ideologico e di vita del liberismo e a seguire il “ceto medio riflessivo” Basta con tutti questi qua…Ci siamo persi dietro ai diritti individuali e abbiamo dimenticato i bisogni della povera gente ! Ma già negli anni 70 arrivavano nel PCI i professori che giudicavano il tenore dei dibattiti, che spesso interveniva qualche operaio dell’Ansaldo e li metteva in riga in due minuti.

È vero certo, non si può sempre inseguire il pensiero dominante ma certi atteggiamenti del PD sono incomprensibili, la strenua difesa di questa immigrazione illegale sotto tutti i punti di vista è assurda, lo dico da uomo di sinistra radicale, l Italia non è l ONU e siamo con le pezze al sedere, ci si fa del male da soli. Seguire il pensiero diciamo “dei centri sociali” può essere un opzione politica, infatti l anima di sinistra del PD ne ha fatto l unica bandiera, ma non potrà mai essere vincente, se dal 35 vai al 17% vuol dire che non hai compreso cosa ti chiede il mondo del lavoro è le classi disagiate che ti hanno abbandonato in massa, mi pare una lettura inconfutabile.

