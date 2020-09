Renzi: “M5s vergognoso, Salvini ci avrebbe asfaltato al voto”

Matteo Renzi è intervenuto a Bari in un comizio di Italia Viva, nel quale ha dichiarato di non aver digerito il comportamento degli alleati del Movimento 5 Stelle e fatto una rivelazione sulla crisi di Governo dell’anno scorso, spiegando perché si è deciso di non fare le elezioni anticipate. Ne dà notizia l’Ansa.

“I 5 Stelle ci hanno detto di tutto, e io lo voglio dire con il cuore in mano: ho fatto molta fatica a digerire quello che hanno detto dei miei genitori e della mia famiglia. Non l’ho ancora superato. L’atteggiamento che hanno avuto i Cinquestelle dal punto di vista personale è vergognoso“, ha detto Matteo Renzi.

Il leader di Italia Viva ha spiegato che “stiamo perdendo consenso sostenendo questo Governo”. E riguardo la possibilità di andare a elezioni anticipate lo scorso anno in seguito alla caduta dell’esecutivo gialloverde, ha aggiunto: “Io sono convinto che sia stato un bene non andare alle elezioni, perché Matteo Salvini ci avrebbe asfaltato“.

Dopo quanto accaduto a Pontassieve, dove ha vissuto per 15 anni, Matteo Renzi ha commentato l’aggressione a Matteo Salvini da parte di una donna: “Giù le mani del cittadino Salvini, che ha diritto di camminare dove vuole“. Ma fuori dalla politica, e forse ci siamo.