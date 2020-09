Salvini cerca di rubare il ruolo di leghista buono a Giorgetti per non replicare il disastro emiliano, ma l’attore non è più credibile ed il copione è ormai consunto

SERVE FARE La vitamina per Salvini.

Sono mesi che il leghista non buca più. Ora le inchieste lo riportano sotto i riflettori, da perseguitato politico, come succedeva con Berlusconi. Una sorta di tonico per centrare l’impresa in Toscana

Speriamo invece che la gente apra gli occhi e si renda conto che il Salvo è solo un GRANDE BLUFF… Tra qualche anno ci si chiederà come abbia potuto avere tanto seguito !!

In politica tre anni sono una eternità e pensare oggi Giorgetti, Zaia o chiunque altro prossimo PdC mi sembra alquanto azzardato. Il problema della Lega sta proprio nel sottotitolo “Salvini Premier” perché da un lato non lo potrà mai diventare e dall’altro senza il felpato che urla contro gli immigrati i due leghisti buoni la riporterebbero al 4%.

Salvini fuori dalla Lobardia che voleva l’indipendenza, non ha potuto raccogliere niente,l’Emilia,la Toscana non avevano certo bisogno di credere in un cambiamento,ma nelle Regioni del sud,ormai esistono patti clientelari con la politica e le mafie è stato più facile penetrare con le sue vigliacche promesse.In Piemonte,Regione operaia,dopo che molte persone sono andate in CI o licenziate è stato più facile fomentare odio dalla parte della Lega…facendo credere ai discendenti dei meridionali degli anni 60 che il sud aveva rubato le loro risorse pubbliche col assistenzialismo (RDC) e prima ancora con la Cassa del Mezzogiorno , nessun meridionale cittadino non aveva ne visto investire nè ricevere miente dallo Stato….ma attenzione! Di questi signori più se ne parla male più aumentano i loro consensi… se poi dovessero andare anche sotto processo allora anche la beatificazione verrebbe loro garantita. Se invece sei onesto, bravo e attento cittadino come politico e molto preparato non conti niente e nessuno verrà a cercarti per interviste e dibattiti tv- show… frega niente a nessuno, stufa e non fa audience. QUESTA E L’ITALIA ATTUALE, OK SI DICE LA SPERANZA E L’ULTIMA A MORIRE,MA CON QUESTI ELETTORI IL DUBBIO CHE A BREVE CAMBI SI RINSAVITA E FORTE.

Salvini cerca di rubare il ruolo di leghista buono a Giorgetti per non replicare il disastro emiliano, ma l’attore non è più credibile ed il copione è ormai consunto ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo