Quante sciocchezze.

Leggo da sostenitori del Si una incredibile sciocchezza sull’interpretazione dell’articolo 67 della Costituzione.

Articolo che afferma nella sua prima parte che “ogni parlamentare rappresenta la Nazione”.

Per improvvisati ed ignoranti esegeti della Carta questa affermazione significherebbe per i nostri padri Costituenti che il parlamentare non debba avere rapporti col suo territorio di elezione e non si dovrebbe sentire anche interprete e portatore di esigenze e bisogni di quelle comunità.

Al contrario il senso dell’articolo 67 va inteso non come diniego alla territorialità nella composizione del Parlamento, ma alla storia, che i costituenti avevano alle spalle, quella della Camera delle corporazioni esistita durante il fascismo.

Quindi il parlamentare come interprete dell’interesse generale della nazione e non di una singola categoria in una chiave interclassista che pervade tutta la Carta.

Tanto è vero che i costituenti, nella Costituzione stessa, fecero esplicito riferimento a modalità di elezione basate su circoscrizioni territoriali per la Camera e circoscrizioni regionali per il Senato e non ad una unica lista nazionale.

Criterio che poi, in presenza di sistemi elettorali diversi negli ultimi 70 anni, ha sempre trovato applicazione. Aggiungiamo che :Se si volesse avere un sistema elettorale/istituzionale maggiormente proteso alla qualità dei parlamentari da eleggere bisognerebbe introdurre il sistema basato sul collegio uninominale.

Un sistema che costringerebbe i partiti a selezionare i propri candidati sulla base della qualità e della conoscenza dei territori.

Non a caso Forza Italia e 5stelle sono sempre stati contrari a questo meccanismo.

Ed oggi anche il Pd, non a caso.

Bisogna che la politica insegni la costituzione in molti non l'hanno mai avuta tra le mani magari distribuirla a scuola e rimettere l'ora di educazione civica sarebbe molto utile

