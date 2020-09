Quello che mi piace di più di Matteo Renzi e’ che e’ inattaccabile. Ci provano e ci riprovano, ma al massimo rimediano denunce e querele.

Cioè , devi proprio inventare e lavorare di fantasia per gettare ombre su di lui.

Ecco il goffo tentativo odierno della giornalista di La Repubblica Guia Soncini. Tanta era la voglia di gettar discredito sul Segretario di Italia Viva , che neanche si e’ accorta che quella immortalata nel selfie core a core era Agnese, la legittima consorte di Matteo Renzi.Quanto sottovalutate Matteo Renzi, oh quanto.

IL FATTO DA QUESTA FOTO E POST .A COSTRUITO UNA STORIA DI GOSSIP SESSUALE SENZA ACCORGERSI CHE ERA CON LA MOGLIE.E QUESTO SAREBBE GIORNALISMO.MA FATTEMI IL PIACERE D’ANDARE A CAGARE.

RENZI: Buongiorno dal lungomare di Bari. Bello aver salutato i tanti amici che sostengono Ivan Scalfarotto insieme a Carlo Calenda! C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Ivan. Buona domenica da Agnese e da me.

CHE FIGURA DI MERDA QUESTI GIORNALISTI IGNORANTI E ARROGANTI DA ESPELLERE DAL ALBO DEI GIORNALISTI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo