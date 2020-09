Disarmante come Bonaccini ha annunciato la scalata al PD.Come dice Saviano un PD ridotto a VAPORE ACQUEO.

Disarmante come Bonaccini ha annunciato la scalata al PD.

Di fronte a un PD che pare non volersi schiodare dal 19/20% Bonaccini sembra voler pensare ad un’operazione non così dissimile da quella già da tempo ideata da Zingaretti: sommare strumentalmente due o più entità, indipendentemente dalla loro compatibilità, per fare numero.

Certo deve essere stato incomprensibile per Zingaretti & C. il perdurare nel tempo dello stallo nel consenso al PD. Sembrava tutto così semplice: dopo aver individuato e allontanato l’unico colpevole (Renzi) di tutti i mali, il presunto colpevole della fuga dal PD di molti elettori di sinistra e, dopo aver “chiesto scusa agli italiani per le malefatte del governo Renzi” (così Zingaretti), i giochi dovevano essere fatti e le praterie di sinistra riconquistate.

Non è andata così, non si vedono praterie e nel PD è proibito chiedersi perché. E, invece di cimentarsi in noiose analisi perditempo (quelle che si chiedevano ossessivamente a Renzi), si guarda direttamente alla prima soluzione che si presenta. Non ci si chiede neppure se sia il caso di lavorare per individuare strategie, per una nuova agenda di politiche progressiste radicali e moderne (come quelle che ha cercato di portare avanti Renzi), necessarie per un rilancio del paese, le uniche in grado di sconfiggere il populismo. Insomma un programma forte che convinca il popolo di sinistra e dei moderati.

E invece di tutto questo cosa fa Zingaretti, su suggerimento dell’immancabile geniale Bettini e con la benedizione di Bersani? Trova una scorciatoia (pratica e veloce come deve essere in tempo di globalizzazione): cercare un’alleanza-di-auto-mutuo-aiuto con gli altri disperati dell’arco costituzionale, i 5s. Naturalmente una pura sommatoria tra geneticamente diversi, di cui abbiamo già sufficienti prove dei danni che sta provocando al PD e al paese.

E Bonaccini, che sembra aver dimenticato la storia del PD degli ultimi 20 anni, cade nello stesso errore. Dimentica quanto è successo a Prodi, Veltroni, Renzi, e mosso da generosità?, ingenuità?, senso di potenza?, disperazione?, anche lui, proponendo il rientro di Renzi e Bersani, fornisce una non soluzione: la semplice sommatoria tra anime geneticamente inconciliabili (di cui abbiamo già visto più volte il film a non lieto fine).

Come dice Saviano un PD ridotto a VAPORE ACQUEO.

