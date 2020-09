Il giorno dello sciacallo. La passerella di Conte e Zingaretti ai funerali di Willy

Il giorno dello sciacallo. Che si traveste di tristezza mentre nell’animo resta cinico. No, lo Stato non c’entrava nulla ai funerali di Willy, come tutti ormai chiamiamo quel povero ragazzo massacrato di botte a Colleferro. Semmai la Nazione, che per quella creatura ha sofferto e pianto.

Lo Stato, nel caso, sono stati quei carabinieri che hanno sbattuto in galera gli assassini, un pugno di delinquenti che hanno decretato la morte di un piccolo eroe di 21 anni. Una violenza bestiale che ormai si ripete sempre più spesso, ma che stavolta si è deciso di caratterizzare politicamente. Cinicamente, appunto. Giuseppe Conte si è presentato a Paliano, al funerale, dopo una telefonata ai genitori della vittima. Pochi minuti prima la famiglia aveva chiesto «riservatezza». Ed è stata davvero inusuale la presenza del premier, che ha evitato tante altre simili tragedie che si moltiplicano nel nostro Paese. Per farsi notare, ha indossato anche lui la camicia bianca, come Nicola Zingaretti, come Luciana Lamorgese. Contrito, contriti. Salvo poi mettersi a parlare con i giornalisti. Perché doveva far sapere che il governo «invoca pene severe». Ma no? E proprio ieri doveva dirlo, anziché restare in silenzio? Se questa era l’intenzione di Conte, poteva farsi tranquillamente accompagnare da Alessia Morani, la sottosegretaria del suo governo con la delega allo sciacallaggio.

La presenza del presidente del Consiglio e dei suoi compari di maggioranza e di governo ha sovrastato il dolore sincero di un popolo, che per quel ragazzino ha versato lacrime sincere. Ieri non era davvero la giornata in cui servivano codazzi e autoblu, sirene e scorte. Bastava l’umile e bellissimo sentimento espresso dal papà di Willy: «Se mio figlio ha salvato una vita non è morto invano». Come in una favola. Rovinata nell’anima dal presidente del Consiglio che ha bisogno di apparire (quando serve a lui). Purtroppo, la politica si è dimostrata molto piccola di fronte alla tragedia di Colleferro. Insensibile. Violenta. Parole in libertà, intolleranza incredibile. Da sinistra soprattutto, da certi cattivi maestri, il tutto per attirare in trappola una destra trasformata in complice dei carnefici. Una vergogna. E la presenza di Conte ai funerali è servita a suggellare una odiosa campagna propagandistica. Dividere e unire. Criminalizzare. Odiare.

Il giorno dello sciacallo. La passerella di Conte e Zingaretti ai funerali di Willy

