Condivido: mostrare questa foto a far capire ai ragazzi di oggi come si sono sacrificati i ragazzi della nostra generazione perciò adesso vivono nella panna e perciò approfittatene della possibilità che vi viene data molti non l anno mai avuta la loro infanzia era botte e lavoro un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi incominciano l’anno scolastico.

Ecco, è arrivato. Il giorno zero, quello della pretesa normalità, quello dello start dopo aver già fatto il giro dell’oca ma fuori tabellone (e quindi fuori gioco), quello delle doppie file, dei clacson assassini e del palinsesto tv orfano dell’ennesima replica di Dirty Dancing (comunque sempre apprezzata, va detto). Anche se le scuole pubbliche inizieranno ufficialmente il 14 settembre (in realtà l’inizio varia da regione, in Alto Adige per esempio si riprende oggi), molti istituti privati e alcune scuole materne da questa mattina sono già operativi, tra bambini spaesati e mamme indecise se stappare lo spumante o lavorare in smart working nel parcheggio della scuola giusto per monitorare da vicino la situazione. Tanta confusione, un’incognita mica da ridere tra mascherine, distanziamento, mensa, orari, sanificazione ma anche tanta tanta voglia di “rientrare” nel giro e avanzare di casellina in casellina. Perché “chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione”, ci ricorda Vasco Rossi su Instagram a sua volta citando Victor Hugo dimostrando di essere cintura nera nel sapere trovare sempre e comunque le parole giuste anche nei momenti più critici e di essere in grado di mettere d’accordo tutti

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI: Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.

