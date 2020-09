LI DISCORSO E BELLISSINO! SONO I FATTI CHE TI CON TRADISCONO CARO ZINGA.

Zingaretti: altro che subalterni, combatteremo per il Mes.

“Altro che subalternità, subalterno è chi si è fermato nel teatro della politica, concentrato sugli stessi personaggi e le stesse polemiche. Sapevamo che il cammino era accidentato ma abbiamo combattuto. Dovremo ancora combattere perché siamo forze diverse e distinte ma non abbiamo paura di combattere: combatteremo sulla sanità pubblica perché ancora dovete convincerci perché non ricorrere al Mes”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa nazionale dell’Unità a Modena.

“Teniamo lontani i gattopardi che vogliono mettere le mani sui miliardi” a disposizione, “il nostro compito sarà quello di vigilare e costruire, non di restaurare l’Italia che c’era prima”, ha aggiunto.

Basta con ritardi del governo e attacchi dagli alleati

“Chiederemo rigore assoluto al governo che sentiamo nostro e sosteniamo ma ora dovremo dire basta ai troppi se, alle attese e ai ritardi e ai nostri alleati mi permetto di dire: basta con l’ipocrisia di essere alleati ma in tv fare la parte degli avversari perché questo logora. Serve progettualità: non si fugge da questo. Se la posta in gioco è questa, occorre un passo in avanti. Siamo uniti non per occupare poltrone ma realizzare un programma di rinascita e giustizia italiana. Non abbiamo molto tempo”, avverte il segretario dem.

Non in gioco governo o leader ma la tenuta del Paese

“Le classi dirigenti italiane non hanno capito che non è in gioco un’alleanza di governo che ora vi divertite a picconare o il destino di un leader ma la tenuta della nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l’esistente”, dice ancora Zingaretti a Modena.

Pd unica garanzia contro avanzata destre

“Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest’Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c’è un solo partito che con le sue liste e i suoi candidati rappresenta ovunque una certezza, l’unica garanzia contro l’avanzata delle destre: siamo noi, il Pd, altri io non li ho visti”.

Elettori alleati votino uniti contro destre

“Agli elettori delle forze politiche alleate dico: rimanete con le vostre identità ma di fronte a sistemi a turno unico io vi domando cos’altro deve accadere per non far scattare ora la parola unità per fermare le destre in tutto il Paese. E’ possibile farlo attorno alle candidature più competitive. Non buttiamo nessun voto. Facciamo una cosa che sembrava impossibile: non chiediamo voti solo contro ma consenso coscienti di aver fatto e poter fare”, propone il leader del partito democratico.

LI DISCORSO E BELLISSINO! SONO I FATTI CHE TI CON TRADISCONO CARO ZINGA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo