Orlando: “Dopo voto serve tagliando per fase nuova”

“Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del governo ma non mi pare questa la cosa fondamentale. Ora credo che si debba fare un tagliando per tener conto della fase nuova”. Lo dice a Radio24 il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, rispondendo a una domanda sull’ipotesi rimpasto dopo il voto del 20-21 settembre. “Non si tratta di dare peso a questo o quel partito – spiega l’esponente dem – ma di concentrarsi sui filoni che l’Europa considera centrali”. La partita delle elezioni regionali, continua, “è aperta ovunque, con un numero di indecisi così alto può succedere ogni cosa”. “E’ difficile fare previsioni. Non credo ci sarà una sconfitta in Toscana e in Puglia”, aggiunge Orlando, per il quale “le considerazioni di Bonaccini” circa un eventuale ritorno di Renzi nel Pd “sono legittime, mi chiedo se vadano fatte a una settimana dal voto, quando in tutte le Regioni, tranne le Marche e la Toscana, Italia Viva è contro il Pd e ha scelto il Pd come bersaglio”. “Adesso bisogna concentrarsi sulla campagna elettorale”, ha aggiunto l’ex ministro della Giustizia.

NON SERVE PIT STOP O TAGLIANDO! VA CAMBIATO IL MOTORE! CARO ORLANDO.

