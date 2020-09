Renzi: “C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Scalfarotto”

Emiliano ha offerto il supporto legale ai #novax e noi dovremmo sostenerlo perchè così non dividiamo nessuno? Se lo facessimo divideremmo il nostro cervello dal nostro cuore.Ci vuole coraggio per andare da soli.Il nostro, con Ivan Scalfarotto Matteo Renzi

“Buongiorno dal lungomare di Bari. Bello aver salutato i tanti amici che sostengono Ivan Scalfarotto, insieme a Carlo Calenda. C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Ivan. Buona domenica da Agnese e da me”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, pubblicando una sua foto con la moglie Agnese dalla terrazza di un albergo sul lungomare sud di Bari. Ieri sera Renzi ha partecipato a un incontro elettorale a sostegno del candidato presidente della Regione Puglia, Ivan Scalfarotto.

Governare significa fare delle scelte. Non esiste dire si’ a tutti, il bene comune non e’ unanimismo. Caro ZINGARETTI non manca il coraggio noi siamo diversi siamo un Centrosinistra e non si può allegare ne con Emiliano ne con Fitto perché loro sono la destra dovevano fare la coalizione pensaci bene.

Forse è bene ribadire che Zingaretti per quanto riguarda la Puglia non accettò di trovare un candidato che potesse andar bene anche ad Italia Viva. D’altronde era ad un passo dall’accordo con i 5 stelle che portava un cumulo di voti ben più consistenti. Per cui non prese in considerazione un accordo con i renziani. Quando i cinque stelle , ad un passo dall’accordo si sono tirati indietro il pd è rimasto col cerino in mano. Credo che se in Puglia ci sarà una sconfitta questa sia da attribuire ESCLUSIVAMENTE alla strategia zingarettiana. Non si può attribuire ad altri le responsabilità delle proprie scelte sbagliate !!!!!!! Vi state creando l’alibi per martedì prossimo.E colpa di Renzi se ha vinto la destra.fatevi un esame di coscienza di quello che avete detto voi e il vostro candidato negli ultimi cinque anni contro Renzi anche quando era segretario del PD. Anche se fosse venuto a Canossa, io lo stesso non lo a lei ricevuto.

Renzi: "C'è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c'è chi la fa per gli ideali come Scalfarotto"

