COSA SI FA PER METTERE IN CATTIVA LUCE LA PARTE AVVERSA !VERO CARO TOTI.

Degrado assoluto, morale e materiale per giungere fino alla diffusione di questa sorta di “castigo”. Penso sia un falso, infatti. Se non lo fosse Spero che ci sia una denuncia dei responsabili, che ciò avessero permesso, alla Procura della Repubblica competente.

QUESTA FOTO, POSTATA SEMBRA DA TOTI GOVERNATORE DELLA LIGURIA, MOSTRA DEI BAMBINI COSTRETTI A SCRIVERE IN GINOCCHIO PER TERRA A CAUSA, COME DICE, DELLA MANCATA FORNITURA DI BANCHI DA PARTE DELLA MINISTRA AZZOLINA. NEL RITENERE CHE QUESTO EPISODIO, SE VERO, SIA DA IMMEDIATA”DENUNCIA” SIA PER L’INSEGNANTE, SIA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE HANNO PERMESSO QUESTO DEGRADO IGIENICO SANITARIO E PSICOLOGICO AL SOLO SCOPO PROPAGANDISTICO ELETTORALE A FAVORE DEL GOVERNATORE TOTI CHE POI LO HA PUBBLICATO, E’ ABERRANTE E SQUALLIDO PERCHÉ HA COSTRETTO ALCUNI FIGLI DI ALTRETTANTI GENITORI AD ESSERE USATI A LORO INSAPUTA COME “BESTIE” DA USARE PER FINI STRUMENTALI. SE NON CI SONO I BANCHI, LA LEZIONE NON DOVEVA SVOLGERSI IN NESSUN MODO.MI AUGURO CHE QUALCUNO DENUNCI IL FATTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI INCOMINCIANDO DAI GENITORI DI QUEGLI ALUNNI.

Giovanni Toti, il Presidente della Regione Liguria, non un passante qualsiasi, sta facendo circolare sui social una foto di bambini che studiano inginocchiati in una scuola di Genova, cioè una scuola della regione in cui governa lui.

Mi sarei aspettato un’autocritica, le scuse dirette ai genitori e ai bambini, una tirata d’orecchio al suo assessore regionale all’istruzione, una sonora lavata di capo all’assessore comunale all’istruzione o almeno, attraverso il provveditore agli studi, una sanzione disciplinare al dirigente scolastico che ha costretto quei bimbi a stare in classe in quel modo inaccettabile. Invece solo pura e semplice propaganda contro il governo a scopo di sciacallaggio, ovviamente non seguita da alcuna soluzione.

La scuola è un impegno anche delle Regioni e dei Comuni, giocare allo scaricabarile è una pratica inutile e disonesta. La scuola deve funzionare e ognuno deve garantire il suo impegno.

E poi mi chiedo: perché in quella scuola non si sono utilizzati i banchi classici? Perché le autorità, se proprio non riuscivano a garantire la sicurezza, hanno lasciato che in quella scuola suonasse la campanella? Perché? Le risposte non ci sono, c’è solo il tweet di Toti con quella foto della quale innanzitutto lui dovrebbe provare vergogna.

È Toti infatti che dovrebbe vergognarsi per quei bambini costretti a fare lezione in ginocchio, prima di ogni altro. E invece trasforma la situazione nel manifesto più becero del populismo. Presenterò un’interrogazione in Senato per trovare le risposte che ad oggi il Presidente della Regione Liguria non ha saputo o voluto fornire.

Intanto provo solo rabbia per l’ennesima, squallida, campagna orchestrata sulla pelle dei più piccoli.

COSA SI FA PER METTERE IN CATTIVA LUCE LA PARTE AVVERSA !VERO CARO TOTI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo