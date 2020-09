MALA TEMPORA CURRUNT (corrono brutti tempi,ma se ne preparano di peggiori) per la Lega di Salvini. quanti artifici per nascondere il “malloppo” I fondi della Lega, parla il prestanome: “Volevano vendere la sede del Carroccio in via Bellerio a Milano per paura del sequestro. Il verbale di Luca Sostegni è tra gli atti dell’indagine che ha portato ai domiciliari Scillieri, Manzoni e Di Rubba. i Commercialisti della Lega”Temevano per l’inchiesta sui rimborsi elettorali……E’difficile per Matteo Salvini continuare a sbraitare nei comizi Contro il Governo senza spiegare le giravolte e capitomboli dei Fondi del Carroccio ad incominciare dai 49milioni dovuti agli Italiani…

