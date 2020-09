Gualtieri, decarbonizzazione di Ilva priorità del Recovery Pla.’Se Mittal non è d’accordo troveremo altri interlocutori’

“La decarbonizzazione di Ilva sarà tra le priorità del Recovery Plan italiano”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri, in conferenza stampa al Nazareno. “È una strada difficile, ma non ce ne sono altre. Questo progetto ha dei capisaldi: mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi”. “Il governo investirà in questo progetto e se Mittal non dovesse essere d’accordo troveremo altri interlocutori”, ha aggiunto.

Occorre “modificare il processo produttivo investendo sulla produzione di preridotto che può essere alimentato a gas e poi anche ad idrogeno”, ha spiegato Gualtieri, in occasione dell’iniziativa del Pd dedicata all’ex Ilva (‘Taranto Capitale del Green New Deal’). Per Gualtieri bisogna “da subito lavorare per una più incisiva trasformazione che valorizzi uno dei perni più innovativi del Recovery Plan italiano, l’ investimento sull’idrogeno”.

OTTIMO GUAITERI. MA SI POTRÀ FARE SE IN PUGLIA EMILIANO E I GRULLI E PURE FITTO SPARIRANNO. RICORDATEVI CHE QUESTA GENTE A GIÀ BUTTATO VIA 145 MILIONI DI FONDI EUROPEI.NON ESSENDO STAI IN GRADO DI SPENDERLI PER MANCANZA DI PROGRAMMI CONCORDATI CON L’EUROPA.

