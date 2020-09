PORELLO UN ALTRO CAPRONE CHE SEGUE IL SUO SANTONE GRULLO.

Straordinario il video di Toninelli contro il taglio dei parlamentari!

Toninelli ci spiega che voterà no “ …per difendere la sovranità popolare dei cittadini… Perché li dimezzano …per che cosa? Per 90 centesimi!!! Il Presidente del Consiglio sta cercando di truffare i cittadini italiani per un caffè! … Io penso che offende gli italiani oltre che volerli fregare, io penso che parlare di taglio dei costi, quando si parla di democrazia, penso che lui stia pensando e creda che gli italiani siano dei caproni e dei pecoroni, e anche per questo correranno in massa a votare no”.

Sintassi a parte – non facciamo gli schizzinosi- gli argomenti per il NO non fanno una grinza. Come dite???

È un video di qualche anno fa e ce l’aveva con Renzi, ma adesso dice il contrario?

Ma tu guarda, e io che credevo davvero che in “ democrazia” significante e significato rimandassero al contenuto

Mai fidarsi. Sono come le chiavi attaccate alle scatolette di carne conservata: si rompono sempre; inaffidabili.

E allora NO! Non siamo caproni o pecoroni

