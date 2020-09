Renzi : “L’antifascismo è patrimonio di tutti”

“L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva. La scuola ha nel suo dna il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra persone, fianco a fianco. Avete sofferto, ragazzi -e abbiamo sofferto tutti, per gli impedimenti e per le limitazioni. La scuola è specchio della società, e ne riflette difficoltà e aspettative. Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza”. E noi non possiamo che fare nostre queste parole del Presidente Mattarella.

Sì, la scuola che riapre è il simbolo di una speranza che rinasce e di un futuro che è tutto ancora da costruire. ED “È un episodio vergognoso quello del bimbo down che non è potuto andare a scuola . L’obiettivo adesso deve essere soltanto quello di risolvere un problema annoso senza creare polemiche e senza sciacallaggi politici”, lo ha detto Matteo Renzi rispondendo alla domanda di un giornalista al suo arrivo a Fucecchio per una iniziativa elettorale a sostegno di Eugenio Giani con Carlo Calenda.

Renzi poi aggiunge: ““Susanna Ceccardi ha detto che l’antifascismo non è un valore. Io credo che non sia solo un patrimonio di qualcuno ma di tutti. Dobbiamo guardare avanti partendo da questi valori. La memoria è cicatrice ma noi dobbiamo portare il testimone: costruire il futuro senza dimenticare il passato”.

Infine il leader di Italia Viva parla del rapporto con Carlo Calenda: “Con Carlo ci unisce questo : che abbiamo in comune la passione per il merito e la competenza della politica e che sappiamo bene che se ce la mettiamo tutta questo sarà un paese capace di sorridere e guardare con fiducia al domani”.

