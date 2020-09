Dieci mesi fa centinaia di finanzieri inviati dalla Procura di Firenze hanno perquisito le case di cittadini non indagati “rei” di aver finanziato in modo legittimo e trasparente la Leopolda. Per settimane i giornali, i politici, gli addetti ai lavori hanno parlato di quella vicenda: il caso Open. Ieri la Cassazione ha stabilito che le perquisizioni erano illegittime: la Cassazione!

Oggi silenzio di quasi tutti i media. In un mondo normale oggi qualcuno dovrebbe scusarsi per le tonnellate di fango che ci hanno buttato addosso. Non succederà e noi andremo avanti col sorriso e senza rancore. Ma chi pagherà per il danno politico, economico, mediatico, umano che abbiamo subito? Il tempo è galantuomo, certo, ma le cicatrici lasciano il segno. Un abbraccio affettuoso e solidale ai “perquisiti” e alle loro famiglie. E noi andiamo avanti a testa alta, come sempre, più di sempre. Matteo Renzi

Il sorriso vuol dire avercela fatta, le cicatrici che è stata dura…Apprezzo il suo aplomb: in un mondo di gente che urla raro trovare chi decide semplicemente di parlare per far conoscere il suo punto di vista e, perché no, per far valere le sue ragioni. Le odierne decisioni della Cassazione sulla vicenda #Open fanno giustizia di tante polemiche. E spiegano perché aveva ragione MATTEO RENZI in Senato il 12 dicembre scorso.Contano le decisioni della Cassazione, non i tweet dei giustizialisti.

Contro Renzi e stato usato uno sciacallaggio disumano. Quando non si riesce a competere con le persone, allora inizia la calunnia. Grande vuoto legislativo o mancanza di applicazione delle leggi? e allora ecco che! Regna lo sciacallaggio e la legge del più forte . ogni mezzo è buono per distruggere l’altro e cercare di prevalere…..Travaglio e company saranno molto delusi. !Dopo i grandi articoli per condannare, un.trafiletto per raccontare la decisione che ne decreta la legittimità!Macchina del fango,ma il.tempo è galantuomo!!! in un paese normale ma l’ITALIA non lo e! si attenderebbe un Travaglio in primis ed altri responsabili di accuse indegne e ingiustificate si scuserebbero con articoli riparatori se fossero seri e attendibili!

Il Fatto quotidiano crea ad arte gli scandali da anni per aumentare le sue tirature e la notorietà di pseudo giornalisti senza scrupoli approfittando del malcontento l’ignoranza diffuso delle classi più deboli,prima hanno infamato Renzi adesso sono diventati filogovernativi e tutte le porcate fatte dai 5S trovano sempre giustificazioni (Padellaro Travaglio Gomez Lillo sono azionisti presenti nel consiglio di Amm.ne ) e più copie vendono più guadagnano più si espandono e più mettono in merda questa ITALIA boccalona .

Noi cittadini dovremmo imparare a giudicare sui fatti non sul gossip e le copertine,questo mondo dei social media non e’informazione e’tifoseria da stadio.

Nessuno potrà ripagare il danno fatto. Travaglio e gli altri hanno ottenuto il loro risultato. La faccia dell’informazione se ne frega anche delle sentenze della Cassazione.

Bravo l'onestà prima o poi ripaga:Il sorriso vuol dire avercela fatta, le cicatrici che è stata dura…Apprezzo il suo aplomb: in un mondo di gente che urla raro trovare chi decide semplicemente di parlare per far conoscere il suo punto di vista e, perché no, per far valere le sue ragioni.

