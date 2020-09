Nella foto Fitto il giorno della lettura della sentenza del 2013, che lo dichiaró colpevole di una mezza dozzina di reati e lo condannó a quasi 4 anni di reclusione……. Ma a parte questo, #Fitto chi?

* Quello che voleva vendere l’Acquedotto Pugliese alla #Nestlè?

* Quello che firmò un bond da 870 milioni di euro con Merrill Lynch rischiando di mandare in bancarotta la Puglia?

* Quello che portò con l’assessore Rocco Palese la #Puglia a un deficit di 1163 miliardi di vecchie lire (580 milioni di euro)?

* Quello che aveva assunto 1600 dipendenti senza copertura finanziaria?

* Quello che riconvertì in reparti di lungo degenza 22 ospedali?

* Quello di quando per curare o diagnosticare un tumore bisognava partire per i viaggi della speranza al #Nord?

* Quello che incentivava la sanità privata mentre chiudeva gli ospedali?

* Quello del #Salento terra sconosciuta al mondo?

* Quello che votò contro le indagini e le perquisizioni a #Berlusconi sul #casoRuby?

* Quello stesso che votò in parlamento affermando che sempre quella #Ruby era nipote di #Mubarak?

* Quello di una Puglia senza Apulia Film Commission, senza #BollentiSpiriti, con le politiche giovanili e culturali inesistenti?

* Quello che da Ministro per il #sud, dopo non aver ottenuto niente, accettò che i soldi europei per il meridione andassero a pagare le multe per le quote latte degli allevatori del nord?

* Quello che oggi dice che vuol dare la maggior parte dei soldi del #Mes alla sanità del nord?

* Quello che se vincesse darebbe la vicepresidenza a un leghista e la #Cultura a #Sgarbi?

* Quello che governerebbe con i #leghisti?

No, grazie! Mai piú con Fitto Mai più con Emiliano.

C’è solo un modo per dare senso a questa ultima fase della campagna elettorale. Non è la campagna di Ivan Scalfarotto, è la campagna di tutti noi: perciò, prendete la vostra rubrica telefonica, chiamate tutti. Se credete alla politica, c’è solo una cosa da fare: mettervi in gioco direttamente.Matteo Renzi