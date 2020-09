“Cos’altro c’è da aggiungere alla ricostruzione di Alessandro De Angelis? In Puglia la peggior politica clientelare si arroga il diritto di rappresentare la sinistra.In buona fede o no, molti ci cascano. Noi non ci stiamo.” Per questo noi siamo in campo: per occupare uno spazio di dibattito che in questa regione esiste, perché tra il signor padella e il signor brace la Puglia operosa sarebbe stata zittita. Ho il dovere di rappresentare quel pezzo di Puglia europeista, pragmatico, non anti-scientifico, non anti-imprenditoriale, non apocalittico, con la testa sulle spalle. Ivan Scalfarotto

Il PD ha candidato Emiliano, il nulla, pur di non appoggiare Scalfarotto, cento volte meglio di Emiliano, il nulla.Emiliano è uno di destra travestito da sinistra .Ha raccattato tutto ma sarà trombato dai pugliesi che non sono così sprovveduti come Emiliano Pugliesi pensate a Scalfarotto è l’unico che può migliorare la Puglia per il bene dei pugliesi

Emiliano incarna lo schifo a cui è giunta la politica, con quell’aspetto bovino che dice tutto, io non dimentico le calunnie che vomitava contro Renzi, e adesso vedo commenti idioti che parlano di voto utile… ultima modifica: da

