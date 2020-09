Grillo umilia Zingaretti e Calenda sbotta: “Nicola, ora basta. Perché lo fai? Perché non reagisci dove l’hai messo l’orgoglio “

Il comico “sfotte” la sinistra. E il leader di Azione se la prende col governatore del Lazio

Da mesi ormai Carlo Calenda conduce una battaglia per provare a liberare il Pd dal giogo del Movimento 5 stelle che, a dire del leader di Azione, continua a dettare un’agenda politica che i Dem non possono far altro che subire.

Non bastasse la lettura “politica” della situazione, ora ci si mette anche il leader dei pentastellati Beppe Grillo che in una delle sue abituali uscite si prende platealmente gioco del Pd: “La sinistra ha poche idee, la destra non ne ha affatto. Noi, invece, ne abbiamo qualcuna. Mettiamo insieme le forze”. Sinistra bocciata, quindi, dal comico e cofondatore del M5s.

Un affronto che Calenda, che con il Pd è stato eletto all’Europarlamento prima di staccarsi e fondare Azione, non riesce a tollerare. Al punto di prendersela direttamente con il segretario Dem Nicola Zingaretti: “Nicola – scrive su Twitter – io davvero ⁦non capisco il senso di continuare a prendere calci nel sedere da ⁦Beppe Grillo⁩ e compagni. Mah”. Cosa risponderà il governatore del Lazio?

