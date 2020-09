IERI LE PRIME PAGINE, OGGI UN TRAFILETTO

Italia Viva era appena nata, nei sondaggi veniva accreditata come potenzialmente a due cifre. All’improvviso scoppia a Firenze l’inchiesta sulla fondazione Open, giornali e Tv scrivono e parlano di Renzi, dei suoi amici, dei finanziatori. Pacciani, “il mostro di Firenze” a confronto era un agnellino.

Ieri la Cassazione dà torto alla Procura e dice che i sequestri fatti a Carrai e Serra sono stati illegittimi. Aspettiamo con pazienza e vedrete che tutta la storiella si rivelerà una gigantesca bolla di sapone. Della Boschi e delle banche vi avevamo già raccontato in passato, altra bufala colossale. Dei sacchetti biodegradabili e dei parenti di Matteo, i fondi della beneficenza, della Lamborghini, della villa, dell’Air Force Renzi e potrei continuare come se non ci fosse un domani.

Tutte enormi balle, messe una dietro l’altra per scatenare un perfetto effetto domino. Una gigantesca colata di fango, credo senza precedenti. È la storia di come si massacrano un uomo, i suoi amici, i suoi compagni di partito, semplicemente per le loro idee. Se ti occupi del Paese e ti scontri con potenti “caste” organizzate, magari con modi antipatici e arroganti (non credo comunque siano reati), fai questa fine in Italia.

Il tempo è galantuomo, certo. Ma la memoria di ieri rimane l’unico antidoto contro i populisti e gli infangatori di professione di oggi e di domani. Matteo Renzi.

Ecco il vero scandalo insopportabile non è l’accusa e poi l’assoluzione…il vero scandalo è la speculazione politica sulla notizia all’inizio del caso e l’assenteismo al momento della assoluzione! Questo comportamento è semplicemente disonesto e intollerabile! Non si può continuare a tollerare questo tipo di informazione! La politica deve affrontare il problema altrimenti ci troveremo sempre ad assistere a questi antidemocratici comportamenti!

IERI LE PRIME PAGINE, OGGI UN TRAFILETTO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo