“Bonaccini ha ragione. Serve tornare a un Pd largo e plurale”. Parla Marcucci.Il capogruppo dem al Senato plaude all’appello del presidente emiliano per il rientro di Renzi e Bersani.

L’intervista al capogruppo dem al Senato. “Il ricongiungimento con Renzi e Bersani è la via naturale, va recuperata la vocazione maggioritaria. Il rimpasto? Non è la fine del mondo. Servono i migliori per gestire il Recovery”

Pure nella concitazione di una campagna elettorale che si prometteva facile e invece non lo è, nel ragionamento di Andrea Marcucci affiora la serena consapevolezza di chi sa che certe volte anche guardandosi alle spalle è possibile vedere il proprio futuro. “Ecco perché credo – ci dice il capogruppo del Pd al Senato, lucchese di Barga, in una pausa tra un evento e l’altro nella sua Garfagnana – che sarebbe sbagliato rinunciare al progetto originario del Pd: che è quello di unire le diverse culture progressiste sotto l’ombrello di un riformismo moderno”. Che è anche quello, gli facciamo notare come se già non lo sapesse, prospettato da Stefano Bonaccini: fare in modo che nel Pd tornino sia Matteo Renzi sia Pier Luigi Bersani. Un rincongiungimento famigliare, da realizzarsi magari dopo il responso delle urne di domenica. “E’ il percorso naturale, visto che peraltro parliamo non solo degli ultimi due ex segretari del partito, ma anche di figure che questo partito hanno contribuito a fondarlo prima, e a portarlo al governo poi. E’ lì che si deve tornare: a quella vocazione maggioritaria che ci ha spinto tutti a condividere i nostri sforzi. Ecco, senza ossessioni per nomi e personalismi, credo che c’è una larga fetta di elettorato del centrosinistra che oggi non si riconosce solo nel Pd, e che va recuperato, va attratto di nuovo a noi con un progetto credibile di cambiamento”.

NEL PD STANNO AFFOGANDO NELLA M GRILLINA ! E TUTTI STANNO CHIEDENDO AIUTOOOO RENZI RITORNAAAA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo