Renzi: “Con Grillo causa aperta da 1 milione, non ritiro querela”Bravo Matteo!!! Lo vogliamo vedere con le pezze al culo!!!Lo vogliamo vedere con le pezze al culo!!!

“Adesso, a distanza di anni, molti mi dicono che avevo ragione sul bicameralismo e sulla decontribuzione del lavoro, fui anche tra i primi a sottolineare il tema della scuola e mi presi un sacco di insulti. Però mi sento un po’ come quello che non vince il Festival di Sanremo, ma riceve il premio della critica. Ma siccome noi facciamo politica e non siamo a Sanremo, io voglio prendere i voti. Quindi non chiedo alla gente di darmi ragione per due anni, ma di dare il voto domenica prossima a Italia Viva, a questa piccola start-up che stiamo cercando di far crescere”.

“Con Grillo ho una causa aperta da un milione, a differenza del Pd non ritiro nessuna querela”, assicura Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, ai microfoni di Rtl.

Per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà il 20 e 21 settembre “abbastanza inutile – continua Renzi -. Riduce il numero dei parlamentari e, sono molto laico, non mi sembra il punto decisivo. La nostra riforma, che tornerà di moda nei prossimi anni”, modificava il rapporto tra le Camere

Renzi: "Con Grillo causa aperta da 1 milione, non ritiro querela"

