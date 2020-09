CHI VINCE IN TOSCANA L’incertezza sull’esito delle elezioni forse è costruito a arte.

Lo so che corro il rischio di fare una figuraccia, di essere smentito lunedì sera, di beccarmi frizzi e lazzi e di passare per fesso.

Lo so, ma proseguo: non mi trattengo dal fare una previsione ed insieme una considerazione su come ci viene presentata la politica e su come, di conseguenza, noi siamo costretti a viverla.

Dunque, recuperata la palla di lardo (di Colonnata, ça va sans dire …) lasciata in frigo da Gianni Mura, mi sbilancio e mi butto senza paura: io non credo affatto che il centrosinistra perda la Toscana, né credo che nemmeno rischi di perderla. Esattamente come non credevo che perdesse né rischiasse di perdere l’Emilia-Romagna a gennaio scorso.

Baso e basavo questa convinzione sulla banale constatazione che trattasi di due Regioni costantemente bene amministrate, da decenni, dove il centrosinistra ha sempre dato il meglio di sé come capacità gestionale. Almeno finora. E quindi non credo che vi sia spazio per uno stravolgimento politico, che potrebbe portare solo un peggioramento oggettivo delle condizioni di vita nella Regione.

Ma, perdinci, dappertutto non si fa che parlare della possibilità, sempre crescente di giorno in giorno, che il centrosinistra perda in Toscana, come se fosse una cosa quasi fatta, ineluttabile, ormai solo da registrare … Ve la dico piatta piatta: è solo fuffa mediatica, panna montata ad arte. Per essere più chiari: è una tattica elettorale della destra che, partendo fortemente svantaggiata, alimenta forzatamente le previsioni catastrofiche, ben spalleggiata, e qui sta il succo della faccenda, da organi di stampa, e di informazione in generale, che cercano di incrementare la tensione a tutti i costi, perché hanno tutto l’interesse, per motivi politici o commerciali, a creare suspence anche dove suspence non c’è. È solo fuffa.

Rischio di essere smentito clamorosamente dal conteggio dei voti lunedì sera? Lo so, ma “francamente, mia cara, me ne infischio”.

Sono infatti convinto che sia del tutto possibile al giorno d’oggi costruire e diffondere in modo molto efficace uno storytelling tale da creare aspettative, da alimentare tensioni, dubbi, fin quasi a dare per sicuro ciò che sicuro non è. Per niente. E lo si fa talmente bene che l’operazione alla fine può pure riuscire, tanta può essere la capacità di suggestione di chi gestisce i mezzi di informazione, di pressione, di comunicazione, di ogni genere. È successo qualcosa di simile per la Brexit e per l’elezione di Trump. È stato provato in mille modi.

Quindi attenzione: se l’incertezza sulla Toscana non fosse pompata ad arte, il centrosinistra vincerebbe senza problemi, visto che non si capisce per quale motivo i cittadini toscani dovrebbero avere voglia di cambiare una classe dirigente che non ha dato prova né di malgoverno né di inefficienza. Vero è che in Toscana si contesta sempre tutto per abitudine storica, ma c’è un limite all’autolesionismo …

È incerta la Puglia, dove tra Emiliano e Fitto si fa a gara a chi è più incrostato di vecchiume, forse le Marche (ma perché poi?), ma Campania, Veneto e Toscana sono a mio parere incontendibili agli attuali assetti politici, semplicemente perché hanno governi che non hanno avuto défaillance, come d’altronde non le aveva avute quello dell’Emilia-Romagna. E infatti Bonaccini ha vinto con la maggioranza assoluta dei voti e otto punti percentuali di scarto sulla leghista, malgrado la vigilia pareva fosse quella di un tracollo. Non è andata così.

È ovvio che Salvini abbia tutto l’interesse a soffiare sulle incertezze, è ovvio che si giochi fino in fondo e spregiudicatamente questa possibilità, ma non è affatto ovvio che tutto, dico tutto, il sistema dell’informazione gli dia corda e lo assecondi, sia per convinzione di parte (certuni) che per opportunità commerciale o emulazione (certi altri). È un problema grosso, che investe l’onestà intellettuale degli operatori.

A questo punto bisogna sperare (e io ci faccio affidamento) che i cittadini toscani abbiano sangue freddo e lucidità sufficienti per non farsi abbindolare: sperare che votino con la testa e con il cuore senza farsi condizionare dal rumorosissimo battage mediatico.

Lunedì è vicino. Martedì sarà tempo di riflessioni, comunque vada.

CHI VINCE IN TOSCANA L’incertezza sull’esito delle elezioni forse è costruito a arte. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo