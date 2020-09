SI DISFA L’ITALIA Siamo passati dalla Contessa di Castiglione alla Taverna: possiamo solo perdere.

Il 20 settembre ricorda due eventi: la chiusura definitiva dei casini (voluta dalla tenace senatrice Merlin) e, assai più importante, la breccia di porta Pia, con i bersaglieri che entrano in Roma, la conquistano e la annettono al Regno d’Italia. Il 20 settembre è il giorno in cui “si fa l’Italia”.

Adesso, siamo alla vigilia di un altro 20 settembre, in cui si proverà a disfare l’Italia attraverso un ridicolo voto sulla inutile riduzione dei parlamentari.

Se il primo 20 settembre ebbe come padri le migliori menti del Risorgimento italiano, il secondo ha come padri la sgangherata accozzaglia dei 5 stelle. Guidata da un comico ridicolo che pensa di essere Cavour e invece non è nemmeno il suo stalliere.

La tesi corrente è che si vuole tagliare per risparmiare. La stupidità dei grillini sta tutta qui, in una sola parola: risparmiare. Sembra un caffè a testa, all’anno.

Cavour, che l’Italia l’ha fatta davvero, e che certamente era più intelligente di questa gente di oggi, segue la strada direttamente inversa. Sa che per vincere deve avere un’alleanza con Napoleone III. E quindi manda a Parigi Costantino Nigra con il compito di preparare lo sbarco in città, della contessa di Castiglione, probabilmente la più bella donna italiana a quei tempi, che avrà il compito di sedurre Napoleone III e di portarlo dalla nostra parte. Nigra ha il mandato di non badare a spese: conta solo il risultato.

L’operazione, fra sete e gioielli, tiri a quattro per le carrozze, riesce perfettamente e si porterà a compimento il Risorgimento, e quindi nasce l’Italia.

Adesso, con questi neo-bacchettoni dei grillini (una ragazza è stata uccisa dal fratello perché, forse, era lesbica), L’Italia sta per essere disfatta. E in parte lo è già. C’è in giro una quantità enorme di violenza, determinata dal clima di divisione e spaccatura che circola per il paese.

Purtroppo, non si vedono segnali di ravvedimento. Salvini e la signora Meloni sono convinti che tutto ciò gioverà alle loro fortune elettorali. E quindi insistono.

Che poi non abbiano alcuna idea di come debba diventare l’Italia è solo un dettaglio.

Cavour guardava all’Inghilterra, questi da nessuna parte. Forse verso la Russia, ultima dittatura in Europa.

E’ ovvio che non ce la possiamo fare.

SI DISFA L'ITALIA Siamo passati dalla Contessa di Castiglione alla Taverna: possiamo solo perdere.

