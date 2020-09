Trovo inutile e contraddittorio pubblicare le continue contraddizioni dei soggetti della parte più reazionaria e retriva della nazione, tipo Lega, Fratelli d’Italia ed affini come il M5S. Perchè comunque per governare occorre ottenere il consenso anche del “popolo elettore meno smaliziato e più suggestionabile” che costituisce la maggioranza dell’elettorato. A me sembra impossibile che la parte più reazionaria e conservatrice della nazione sa far leva e forza sulla ignoranza e sull’analfabetismo funzionale, mentre la parte progressista e riformista si comporta nei confronti di questa, come se fosse ad un convegno e dovesse solo descriverne le caratteristiche sociali e disinteressandosi di tutto il resto.

Trovo inutile e contraddittorio pubblicare le continue contraddizioni dei soggetti della parte più reazionaria e retriva della nazione, tipo Lega, Fratelli d’Italia ed affini come il M5S. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo