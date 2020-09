ZINGA Mah!! Fare del servilismo è una vocazione??!!

Mah!! Fare del servilismo è una vocazione??!! MA DI COSA CI STUPIAMO?

Zinga ha rinunciato alla sua dignità ed a quella dei suoi elettori, e sta distruggendo il Pd solo per masochismo estremo?? No!! Non ci credo!

Il masochismo è una dimensione personale, e la politica è altro!

Occorre invece chiedersi cosa ci sia sotto! Molti ridono della remissione delle querele nei confronti del M5S e dicono che ora Zinga può chiamarsi a pieno titolo il Servo di Bibbiano; ma cosa c’è realmente sotto?? Perché un partito stimato al 20 per cento dei consensi si annulla e si autodistrugge per fare il servo ai grilli, che quotano forse il 7%??

La risposta verosimilmente la vedremo con il responso dalle regionali! Per carità grande rispetto per Zinga, ma con una pulsione masochista alle umiliazioni, che come già avvenuto e dimostrato dallo smacchiatore di giaguari, non si fa politica!!

Io per fortuna voto Italia Viva, ma sinceramente con dolore penso alla dignità violata e vilipesa di milioni di elettori del PD.

