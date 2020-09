Sono la delusione piu,’ cupa della.sinistra per chi allora ci credeva.Hanno permesso la degenerazione della politica .

Pensieri nella rete. D’Alema, Bersani, e, perché no, Camusso, mi spiegate bene cosa intendevate nel 2016 per deriva autoritaria? Eravate terrorizzati dall’idea di un PD a guida Renzi, che poteva governare in tranquillità per 5 anni? Faceva tanta paura da bocciare una riforma epocale?

Non vi è venuto in mente che, grazie a voi, abbiamo avuto Salvini e Di Maio?

E la riforma di adesso invece vi va bene? Non mi sembra vi stiate battendo come allora per il NO, o sbaglio?

Semplicemente RIDICOLI!

Molto più che ridicoli,disfattisti allo stato puro ,orditori di losche trame applicate con il ” fuoco amico “.Si vergognino questi nostalgici signori comunisti della ditta, per aver danneggiato con il loro voto contro le riforme, al referendum del dicembre 2016,l’Italia,il PD ed un grande Statista, Renzi, che odiano, disprezzano,maledicono, perché il più bravo, il più competente ed il più lungimirante politico italiano! Fatevene una ragione,sigg della ditta;D’Alema, Bersani et compagni !!!questi si lamentavano tanto di Renzi e vedi ora come stiamo bene? ma non si lamentano anzi gli supportano e si adeguano.Tanto a fine mese per loro non cambia nulla!

Deriva autoritaria????alias paura di perdere privilegi e poltrone.Perche’ Renzi le riforme le voleva veramente senza sconti quindi andava fermato!! Questa e’ la verita’!!!!!!

Sono la delusione più, cupa della.sinistra per chi allora ci credeva.Hanno permesso la degenerazione della politica .Questi compagnucci fasulli hanno le loro colpe ma purtroppo sono in sintonia con il popolo italiano che non ama le persone capaci. perché? ai posteri l’ardua sentenza.MATTEO HAI FATTO BENE ,DI STARE ALLA LARGA DA QUESTA CASTA DI INVIDIOSI AMMUFFITI !!!!!!!

I vecchi satrapi del centrosinistra preferiscono il confronto con incompetenti , populisti e falsi innovatori piuttosto che lo sforzo e la tensione verso quel riformismo del quale il Paese ha bisogno. Un mio vecchio insegnante soleva dire agli alunni più svogliati ed asini la frase :” Più ciucci voi più dotto io”.

