1939, ottant’anni fa il fascismo spazzava via il Parlamento: E nel 1947 i i costituenti rimisero tutto a posto,speriamo suecceda anche nel 2020.

19 gennaio 1939, ottant’anni fa il fascismo spazzava via il Parlamento: la tentazione dell’astoriologia e i suoi rischi.

Con la legge del 19 gennaio 1939, che istituiva la Camera dei fasci e delle corporazioni il regime totalitario proseguiva la costruzione dello Stato fascista, dopo aver soppresso la Camera dei deputati, per cancellare quel che ancora sopravviveva della rappresentanza parlamentare eletta dai cittadini. Non è però improbabile che la ricorrenza degli ottanta anni dalla istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni possa incrementare le disquisizioni, le elucubrazioni o le chiacchiere sull’attuale ritorno del fascismo.

Le analogie non sarebbero difficili, specialmente con richiami e confronti fra le riforme costituzionali messe in pratica del fascismo per distruggere la sovranità popolare, e le varie riforme costituzionali elaborate e proposte negli ultimi decenni per semplificare il sistema parlamentare repubblicano, rafforzare il potere governativo, dinamizzare la funzione parlamentare, abolire o trasformare il Senato, ridurre il numero dei deputati, introdurre nella Camera, a fianco ai politici dei partiti, i rappresentanti della società civili e del mondo produttivo.

Anche il fascismo, in origine, voleva abolire il Senato, ridurre il numero dei deputati, affiancare alla rappresentanza politica la rappresentanza della società civile e del mondo produttivo. Anche se finora nessuna delle riforme costituzionali dell’ordinamento parlamentare è stata approvata dagli elettori, per gli amanti delle analogie della “storia ritornante”, anche se non ripetente, potrebbe essere irresistibile la tentazione di riscontrare somiglianze fra le riforme proposte in tempi recenti e le riforme attuate nel tempo fascista, e poi lanciare l’allarme: «Il fascismo è tornato».

La pratica dell’analogia, diffusa nelle attuali polemiche sul ritorno del fascismo, è il sintomo di una grave crisi sia politica sia culturale, perché si va diffondendo un uso pubblico della storia, dove prevale la tendenza a sostituire alla storia, come conoscenza critica scientificamente elaborata, una sorta di “astoriologia”, che mescola la storia con l’immaginazione, per adattare il passato ai desideri, alle speranze, alle paure personali. La astoriologia ha con la storia la stessa relazione che l’astrologia ha con l’astronomia. La ricerca di analogie, per dimostrare che il fascismo è tornato, troverebbe facilmente conferme, perché muove dal presupposto, che può essere sintetizzato con la formula: «Decido io chi è fascista», che ispira i cultori della astoriologia, cioè della storia-che-mai-si-ripete-ma-sempre ritorna-in altre-forme. Ma le analogie della astoriologia sono altrettanto inconsistenti delle analogie dell’astrologia.

A dimostrarlo basta citare un fatto inconfutabile: al tempo del fascismo, le riforme costituzionali furono imposte dal regime totalitario a una popolazione, che le subì o le dovette approvare in modo plebiscitario senza libertà di voto; mentre le riforme costituzionali proposte negli ultimi decenni sono state bocciata dalla maggioranza dei cittadini della repubblica liberi di votare. Una sintetica evocazione delle riforma costituzionale attuata dal regime fascista può contribuire a mantenere salda la distinzione fra storia e astoriologia.

1939, ottant'anni fa il fascismo spazzava via il Parlamento: E nel 1947 i i costituenti rimisero tutto a posto,speriamo suecceda anche nel 2020.

