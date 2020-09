ADDIO MOVIMENTO 5 STELLE. NON È STATO UN PIACERE CONOSCERTI

Gli ignoranti del M5S fanno di tutto per vincere con il “sì” almeno al referendum; è più che logico che la loro mente non arrivi a capire che alla prossima tornata elettorale regionale, quella del 20-21 settembre, andranno molto vicini al 10% dei consensi e che la percentuale dei “sì” non sarà schiacciante (se vincerà).

Nella loro incapacità, i grillini non si rendono conto di star facendo un male all’Italia pazzesco e, per i duri e puri del movimento, i valori sono andati a fasi friggere. Avevano detto che non militarizzavano la Rai e ora hanno i tentacoli in tutte strutture, e guai a togliergli il posto. La piattaforma Rousseau sembrava un Dio da venerare e ora non conta un tubo. Grillo sembrava il messia e al momento conta quanto un due di picche se in tavola c’è cuori. Di Casaleggio, nessuna traccia. Il vincolo dei due mandati è stato sciolto, in un liberi tutti che ancora il movimento non ha compreso, ovviamente.

Alle regionali, chi rimarrà fedele al movimento, lo farà esclusivamente per il reddito di cittadinanza, il quale ha invogliato molte persone a rimanere a casa e non cercarsi un lavoro; anche perché, chi doveva aiutare i senza lavoro a cercarne uno, è più fancazzista e senza mezzi di chi ce lo ha messo.

Quello del Movimento Cinque Stelle è uno schifo tutto nazionale, di cui la maggior parte degli italiani si vergogna. Ovviamente.

