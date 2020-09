Marco Minniti: “Il futuro dell’Europa si decide nel Mediterraneo” L’ex ministro dell’Interno intervistato dal settimanale tedesco Stern fa il quadro della situazione su sicurezza, migranti e stato dell’Unione.

“Il caos in Libia mette in pericolo la nostra sicurezza”. Parola dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al settimanale tedesco Stern. La prestigiosa rivista ha dedicato ben tre pagine all’incontro con Minniti in cui il politico italiano illustra in maniera dettagliata la sua visione su sicurezza, migranti e stato dell’Unione europea. “Ogni mattina il mio primo pensiero è la Libia”, esordisce Minniti. “Noi europei abbiamo un debito con la Libia – spiega . Nel 2011 siamo intervenuti militarmente per rovesciare il dittatore Muammar al-Gheddafi. Ma a tutt’oggi non abbiamo ancora un’idea concreta di come dovrebbe essere la ricostruzione della Libia.

Secondo Minniti i motivi per cui la Libia è un’arena così cruciale sono tre. ”È la principale testa di ponte per le migrazioni attraverso il Mediterraneo. Le sue enormi riserve di petrolio e gas sono di grande importanza per l’approvvigionamento energetico europeo. E la Libia è centrale nella lotta al terrorismo. Se i combattenti della IS cercano di raggiungere l’Europa dopo il crollo del califfato, è attraverso la Libia”. Secondo l’ex ministro l’Europa ha sottovalutato gli sviluppi in Libia e in tutta l’area del Mediterraneo. “L’Europa ha sempre considerato il Mediterraneo come un palcoscenico secondario. Questo è ancora più vero dal 1989. L’insieme dei paesi dell’ex blocco orientale sono stati al centro dell’attenzione. I vecchi nemici sono diventati partner, la NATO si è espansa verso est. Ciò che rimaneva era la minaccia della Russia. Ma ora è successo qualcosa che solo pochi anni fa sembrava inimmaginabile. La minaccia proveniente dall’Oriente si è spostata verso il Mediterraneo. Le forze militari russe e turche sono in Siria e in Libia. Nel Mediterraneo è in corso il più gigantesco sconvolgimento geopolitico degli ultimi 100 anni. Una presenza militare nel Mediterraneo è stato l’obiettivo della Russia fin dai tempi degli zar. Basi russe permanenti nella Libia orientale e una Turchia che controlla la principale rotta migratoria verso l’UE: sarebbe un incubo per l’Europa”.

Come dargli torto ?

Purtroppo abbiamo il “ministro” che ci meritiamo .

Non dimentichiamo che è stato scelto ed eletto da una parte degli italiani.

Minniti, che pure non mi stava simpatico, è uno dei pochi in Italia che capisce qualcosa di politica estera. E il Pd l’ha messo in castigo. Ci starebbe bene lui come ministro degli Esteri, o con un incarico simile in Europa. ..se la partitocrazia italiana ed europea sapesse e volesse scegliere la persona giusta al posto giusto. E invece da decenni si affidano ministeri e ambasciate a personaggi esangui e incompetenti e la nostra politica estera (italiana ed europea) è praticamente inesistente e ininfluente.

GENTE: Chiaramente i pochi buoni del PD non vengono mai presi in considerazione! ci voleva Minniti all’Interno o un dicastero sull’immigrazione ad hoc. Non possiamo continuare ad ignorare il problema. Minniti ha avuto l’intelligenza di capire-da sinistra-il problema.. L’immigrazione deve essere controllata in ogni caso e la politica europea deve farsene carico. P.S. Molti tra noi ex militanti nel PCI (e poi fondatori dell’ulivo) non apprezziamo affatto la deriva cattogruppettara delle sinistre italiane (e non solo). Legalità e coesione sociale sono parole d’ordine di sinistra. Chiedere ai nostri vecchi operai..Senza una visione internazionale, ovvero geopolitica, non c’è politica domestica che porti a casa risultati tangibili. Minniti e pochi altri hanno una visione oltre il proprio campanile

Beh era chiaro per chi aveva orecchie per sentire e occhi per guardare. Minniti ha fermato l’immigrazione, ma è stato radiato dall’orizzonte politico dalla Ditta, vorrei proprio sapere perchè, motivazioni logiche , economiche o più verosimilmente ideologiche non ce ne sono. Intanto Salvini conquistava credito mostrando di volersi opporre a questo sfacelo immigratorio. Ora nello spazio pre-elettorale, dopo il pronunciamento del SI, è tornato a parlare ultima modifica: da

