I BIGOTTI IN ITALIA CRESCONO.Pensavo che certi temi fossero stati sufficientemente discussi.

Pensavo che certi temi fossero stati sufficientemente discussi. Tipo la libertà di vestirsi, di esprimersi attraverso l’abbigliamento che si preferisce, che nessuno può permettersi di giudicarti per quanto corta sia la tua gonna. Pare, però, che non tutti l’abbiano chiaro.

L’invito di una professoressa alle ragazze di un liceo Romano che chiedeva di “non presentarsi in classe con la gonna perché al prof. cade l’occhio” è imbarazzante. Andrebbe allontanata dalla scuola perché il suo ragionamento è anacronistico e pericoloso: le ragazze sono libere di vestirsi come vogliono (chiaramente nei limiti che un contesto scolastico impone), è il prof., semmai, che non si deve neanche lontanamente permettere di far cadere il suo occhio su una gamba di una 15enne.

Anche questa è violenza di genere.

Nelle foto le ragazze francesi che protestano per poter andare a scuola in minigonna e altre ragazze di qualche decennio fa; Questa volta davvero nessun passo indietro.

