IO VOTO NO.

Sono iscritto di Italia Viva e VOTO NO.

Faccio appello a tutti i cittadini di sinistra, di destra, di centro e sopratutto agli anti grillini a VOTARE NO al referendum del 20 e 21/9 per il taglio senza criterio ( prof. Sabino Cassese) di 1/3 dei parlamentari voluto dal mo vi mento 5s. Per tale riduzione a casaccio c’e’ l’unica motivazione del solito attacco qualunquista, populista, giustizialista e ossessivo alle “poltrone” e alla “casta”, e l’unico obiettivo certo di mortificare Parlamento e Democrazia.

Come sostenuto dai comitati per il NO e da illustri Costituzionalisti, con la riduzione dei parlamentari il risparmio e’ minimo o quasi nullo, la efficienza del Parlamento non sara’ agevolata anzi si complicherà il lavoro delle commissioni, il tutto al di fuori di un contesto generale di riforma costituzionale (un po’ come tagliare 1/3 dei gradini di una scala senza aver prima installato l’ascensore o altro-esempio non mio ma semplice ed efficace).

Oltre a tali motivazioni per votare NO, ne aggiungo un’altra per me importantissima e ripeto l’appello a tutti gli avversari politici del mo vi mento 5s e del loro populismo qualunquista. Cioè se vince il SI dobbiamo sapere che questi non ce li togliamo più di torno. Tale eventuale nefasto risultato se lo giocheranno politicamente come loro grande vittoria da sbandierare su tutti balconi istituzionali (“abbiamo tagliato gli sprechi” come “abbiamo eliminato la povertà”). E questi signori 5s attualmente in forte calo elettorale (dal 33% al 17%) risorgeranno, e pretenderanno anche la Presidenza della Repubblica, e vinceranno anche le prossime elezioni politiche. Se ciò accadrà la scelta per la sinistra (ortodossa e riformista) sara’ dura, o rompere e andare alle elezioni, spigandone con difficoltà i motivi, e certamente autodistruggendosi perché vincerebbero Salvini, Meloni e Di Maio, o per non far cadere il governo essere succubi per 3 anni di questi populisti qualunquisti, che imporranno tutto agli alleati, probabilmente finanche la ricandidatura nefasta della Raggi a sindaco di Roma.

