«Niente minigonne, sennò ai prof gli cade l’occhio». In questa frase ci sta tutto il triste armamentario di chi, gettando nel cestino la libertà di espressione, perché è soprattutto questo il vestirsi, si sente ancora autorizzato a decidere del corpo delle donne e della loro libertà.

Sui centimetri di corpo “esposti” da sempre si consuma una delle battaglie più odiose nei confronti delle donne e che sia stata proprio una donna, insegnate per giunta, oggi a sollevare il problema dei centimetri di corpo esposto è davvero una brutta notizia per la missione educativa che incarna. Perché la vicepreside del Liceo Socrate non dirà mai ad un alunno con una t-shirt attillata che mostra i bicipiti muscolosi che è un problema. O se i pantaloni devono stare sotto o sopra il ginocchio.

È questo il tema. Il vero problema. Che è solo alle donne che, spesso, viene negata la libertà di poter esprimere se stesse, nei modi e nelle forme che vogliono. Naturalmente, ma questo vale anche per gli uomini, nel rispetto dell’unica legge che ha senso e cioè quella sugli atti osceni in luogo pubblico.

È una questione di libertà, e hanno fatto bene le ragazze del Socrate a ribellarsi. E quando ho visto questa foto ho capito che siamo in buone mani. «Non è colpa nostra se gli cade l’occhio! #StopAllaViolenzadiGenere»

Sono con voi. Difendete la vostra libertà e quella delle vostre coetanee!

Davide Faraone

