TE LO DO IO IL BANCO! QUELLO DELL’IMPUTATO!

Mi sono rotto di sentire quella bestia parlare a nome dei “papà e delle mamme” facendo finta di essere preoccupato dei banchi che non arrivano e degli insegnanti che mancano. Le scuole avevano problemi anche due anni fa quando era ministro e l’unica cosa alla quale pensava era come lasciare in mare i papà, le mamme e pure i figli dei quali, non essendo suoi, né di possibili suoi elettori, se ne fregava qualunque fine facessero.

Dice ai gonzi che stava difendendo l’Italia, invece difendeva il suo potere, che significa le tue tasche, per dire solo degli stipendi mal guadagnati. Un volgare estrattore di reddito pubblico ecco cosa è, altro che banchi.

TE LO DO IO IL BANCO! QUELLO DELL’IMPUTATO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo