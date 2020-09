BONACCINI:“È IL LAVORO CHE DÀ DIGNITÀ NON L’ASSEGNO”

“È IL LAVORO CHE DÀ DIGNITÀ NON L’ASSEGNO” – SCAMBIO AL VETRIOLO TRA FABRIZIO BARCA E STEFANO BONACCINI CHE SI SCAGLIA CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA: “LA POLITICA DOVREBBE FARLI ALZARE DA QUEL DIVANO, FARLI USCIRE DI CASA E FARLI ANDARE A LAVORARE” – E BARCA SI INCAZZA: “VERGOGNA PER LE SUE PAROLE. PER LA SUA CAPARBIA CONVINZIONE CHE “SEI POVERO? COLPA TUA” “NON LAVORI? COLPA TUA…”

Stefano Bonaccini e Fabrizio Barca litigano sul reddito di cittadinanza. Uno scontro innescato dal governatore dell’Emilia Romagna che in un’intervista al Quotidiano.net e in un dibattito ha detto di non essere “mai stato entusiasta” della proposta bandiera del Movimento Cinque Stelle e che “a una persona che non lavora posso pure dare per un certo periodo un assegno perché è nella disperazione, ma è il lavoro che dà dignità, non quell’assegno”.Subito dopo il governatore dell’Emilia Romagna ha spiegato cosa intende con un esempio: “Una mamma e un papà guardano la tv al pomeriggio con i figli sul divano: ma lo fanno non perché lo vogliono, ma perché non lavorano. La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano, farli uscire di casa e farli andare a lavorare, perché è il lavoro che dà dignità, non un assegno”.Una posizione che Bonaccini gioca in posizione antigrillina, ma con un occhio al dibattito interno al Pd: “Non sono al Governo, – dice – ma voglio un Pd più riformista, questo sì. Anche sui bonus non sono così d’accordo, ad esempio. Il vero valore è il lavoro. Ecco perché va irrobustita la parte di politica davvero riformista in seno al Partito Democratico: non bisogna essere subalterni a nessuno”.

Parole che però fanno infuriare Fabrizio Barca che affida ai social una indignata risposta: “Vergogna per le sue parole. Per la sua caparbia convinzione che “Sei povero? Colpa tua” “Non lavori? Colpa tua”. E osa dirlo con un 10% di Italiani senza risparmi per chiudere il mese. E un meno 8 per cento di caduta occupazione giovani Vergogna!”, scrive l’ex ministro.

Lo scambio al vetriolo ha fatto partire subito il dibattito sui social. Con una parte di commenti “assolutori” rispetto alle posizioni di Bonaccini. Con l’accusa a giornalisti e comunicatori di avere distorto il pensiero del governatore emiliano. E un’altra parte che ha scavato nel passato per ricordare che Bonaccini non è nuovo a critiche aspre nei confronti del reddito di cittadinanza. Ma le “interpretazioni” autentiche non convincono Barca che interviene nel dibattito: “Purtroppo è il virgolettato che ho letto “La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano farli uscire di casa e farli andare a lavorare” Discordanti le reazioni degli utenti sul web che si sono più o meno divisi a metà, tra chi accusa Barca di cattiva interpretazione delle parole di Bonaccini, «che chiede solo la verifica dell’andamento della misura», e chi invece mostra la stessa indignazione dell’ex ministro.

