Ho pensato a Giorgia Meloni poco fa.

Sì, vero. Mamma, donna e cristiana che urla “blocco navale”. L’ho pensata perché mi sono chiesto: lei donna, mamma, cristiana, cosa avrebbe fatto qualche istante fa se avesse avuto un ruolo di governo? Cosa avrebbe fatto quando la motovedetta della Capitaneria di Porto davanti a Lampedusa ha intercettato e soccorso un barchino con 15 migranti e una donna, una giovane donna che ha partorito in mezzo al Mediterraneo? Lei mamma, donna, cristiana. Li avrebbe bloccati in mezzo al mare e riportate in Libia?

Fortunatamente la Meloni non è al governo e la lasciamo urlare in piazza.

Vi aggiorno per chi non la pensa come lei. La mamma con la sua piccola creatura sono state salvate dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e poi sono state trasferite con un elicottero in un ospedale di Palermo.

Con buona pace della Meloni, questa è l’Italia. Donne e uomini che hanno a cuore le vite umane e non hanno bisogno di definirsi cristiani. Perché lo sono. Punto.

