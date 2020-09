Lite Bonaccini- Barca sul reddito di cittadinanza: “Stanno solo sul divano”. La replica: “Vergognati” Il governatore dell’Emilia Romagna attacca la misura simbolo del M5S. L’ex ministro: “Il 10 per cento non arriva a fine mese”

Stefano Bonaccini e Fabrizio Barca litigano sul reddito di cittadinanza. Uno scontro innescato dal governatore dell’Emilia Romagna che in un’intervista al Quotidiano.net e in un dibattito ha detto di non essere “mai stato entusiasta” della proposta bandiera del Movimento Cinque Stelle e che “a una persona che non lavora posso pure dare per un certo periodo un assegno perché è nella disperazione, ma è il lavoro che dà dignità, non quell’assegno”.

Subito dopo il governatore dell’Emilia Romagna ha spiegato cosa intende con un esempio: “Una mamma e un papà guardano la tv al pomeriggio con i figli sul divano: ma lo fanno non perché lo vogliono, ma perché non lavorano. La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano, farli uscire di casa e farli andare a lavorare, perché è il lavoro che dà dignità, non un assegno”. Una posizione che Bonaccini gioca in posizione antigrillina, ma con un occhio al dibattito interno al Pd: “Non sono al Governo, – dice – ma voglio un Pd più riformista, questo sì. Anche sui bonus non sono così d’accordo, ad esempio. Il vero valore è il lavoro. Ecco perché va irrobustita la parte di politica davvero riformista in seno al Partito Democratico: non bisogna essere subalterni a nessuno”.Parole che però fanno infuriare Fabrizio Barca che affida ai social una indignata risposta: “Vergogna per le sue parole. Per la sua caparbia convinzione che “Sei povero? Colpa tua” “Non lavori? Colpa tua”. E osa dirlo con un 10% di Italiani senza risparmi per chiudere il mese. E un meno 8 per cento di caduta occupazione giovani Vergogna!”, scrive l’ex ministro.

Lo scambio al vetriolo ha fatto partire subito il dibattito sui social. Con una parte di commenti “assolutori” rispetto alle posizioni di Bonaccini. Con l’accusa a giornalisti e comunicatori di avere distorto il pensiero del governatore emiliano. E un’altra parte che ha scavato nel passato per ricordare che Bonaccini non è nuovo a critiche aspre nei confronti del reddito di cittadinanza. Ma le “interpretazioni” autentiche non convincono Barca che interviene nel dibattito: “Purtroppo è il virgolettato che ho letto “La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano farli uscire di casa e farli andare a lavorare”.

La vedo esattamente come Bonacini, occorre trovare un modo per far lavorare la gente che può lavorare, questa e’ la vera dignità. Possibilmente nel privato senza aumentare la solita pletora di statali inamovibili e improduttivi, pure ok d’accordo non con il reddito di cittadinanza ma reddito d’inclusione ,se riedito di cittadinanza con dei controlli su chi li percepisce più stringente e con tempi prestabiliti in modo che non ci si adatti sul divano. Abbiamo visto e stiamo vedendo come è stato distribuito.Triste pensare che il reddito di cittadinanza dia dignità. È il lavoro che permette la crescita, Bisogna svegliarsi e smettere di criticare, se vediamo gli attuali politici grillinini quanti hanno esperienze di lavoro serie? Ma aspetto il giorno che chi afferma questo, soprattutto tra politici che hanno responsabilità di governo nazionale o locale, bussi alla porta di chi sta “sul divano” e gli dica: da domani attacchi a lavorare qui e farai questo lavoro o non avrai più reddito di cittadinanza. Fino a quel giorno stessero zitti! Nessuna forza politica, oltre ai grillini, avrebbe regalato soldi a delinquenti, ladri, furbi, farabutti e scansafatiche. Per aiutare i poveri e disoccupati avrebbero dovuto inventare altri sistemi meno costosi e più incisivi. Sarebbe bastato modificare e incrementare il REI.

Barca ha dato un’interpretazione del tutto sommaria e ridicola alle parole di Bonaccini. Basta leggere il discorso per intero per capire che non si lamenta delle misure di sostegno sociale come il reddito di cittadinanza, ma dell’assenza di adeguate misure che aiutino e sopportino il reingresso nel mondo del lavoro. E non c’è nulla di sbagliato.

Purtroppo, Fabrizio Barca (persona che stimo moltissimo) appartiene ad un pensiero di sinistra ormai superato. Gli aiuti a pioggia come il reddito di cittadinanza (perché di questo si tratta) non hanno mai risolto i problemi in Italia, ma i nostri politici fanno finta di non accorgersene.Spero che Bonacini prenda il posto di Zingaretti e faccia pulizia nel partito in mano alle solite vecchie cariatidi. Cosa che non è riuscita a Matteo Renzi. Un consiglio a Bonaccini. Stia attento a come parli. E’ iniziata l’opera di distruzione nei suoi confronti. Il suo successo in ER non gli sarà più perdonato. E sta facendo tanta ombra a chi si è sistemato comodo nel PD.

La vedo esattamente come Bonacini, occorre trovare un modo per far lavorare la gente che puo’ lavorare, questa e’ la vera dignita’. Possibilmente nel privato senza aumentare la solita pletora di statali inamovibili e improduttivi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo