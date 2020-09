Parlamento europeo. Si parla di immigrazione.

Prende la parola presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen.

E le parole che pronuncia, cogliendone anche le sfumature, sono una lezione su come si trattano i sovranisti e la loro volontà di distruggere l’Europa e i valori fondamentali su cui si fonda la nostra civiltà.

Intanto le prime parole che pronuncia, riferite agli interventi che l’hanno preceduta, non sono casuali.

Con calma, totale serenità: “Dopo aver ascoltato le posizioni di estrema destra…”.

Ecco:

non dice “le parole del centrodestra” o “delle destre”, come si fa qui con la Lega o Fratelli d’Italia.

Lei le chiama col loro nome, senza infingimenti o ipocrisie: “estrema destra”.

E’ ciò che sono.

E bisognerebbe specificarlo sempre.

Quindi prosegue, sempre con garbo e tono sereno: “C’è una differenza fondamentale su come si guarda la persona, l’essere umano. Noi siamo convinti che ciascun essere umano abbia una dignità solenne che non potrà mai essere toccata, indipendentemente dalla sua provenienza”.

“Noi”.

Capito..? Dice “Noi”.

Un “Noi” che sottolinea che davanti alla dignità umana c’è un noi, ovvero noi che crediamo nel progresso, nei diritti umani, nella civiltà occidentale.

E poi c’è un voi.

Voi che avete deciso di stare al di fuori di questi valori, di essere i nemici della nostra civilità.

E sempre più calma, con tono quasi comprensivo, pieno di compassione:

“L’estrema destra” (la chiama sempre così) “ha una posizione diversa.

Radicalmente diversa” per la quale “ci sono vari tipi di esseri umani: noi e loro.

E loro, loro, devono essere trattati con odio. Ma l’odio non da mai buoni consigli.

A quel punto un esponente dell’estrema destra, della Lega Tedesca, alza la voce.

Lei sorride, lo guarda, e additandolo con grazia :

“Questo la fa arrabbiare, la tocca nel vivo. Perché siamo diversi.

Siamo profondamente diversi.

Voi predicate l’odio.

Noi invece cerchiamo soluzioni.

Vogliamo un approccio costruttivo per la migrazione.

E questa sempre sarà la nostra posizione”.

Del tipo: fatevene una ragione.

Ecco.

E’ tanto difficile capire che andrebbero trattati così i nemici dei valori su cui si fonda la civiltà europea..?

Quelli che l’Europa vorrebbero distruggerla per permettere a potenze straniere come Putin o Trump di comprarsela un pezzo la volta..?

