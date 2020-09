RENZI:Ci siamo. Anche questa bella ed entusiasmante campagna elettorale, la prima di Italia Viva, è finita.

Ci siamo. Anche questa bella ed entusiasmante campagna elettorale, la prima di Italia Viva, è finita.

Una campagna elettorale bellissima e intensa, fatta al fianco degli straordinari candidati e delle tantissime persone che stanno lavorando senza risparmiarsi un attimo per un solo obiettivo: la Toscana.

Perché la Toscana è un modello riconosciuto da tutti. In ogni settore ha saputo eccellere in Europa e nel mondo. Andrà di moda gridare sempre al cambiamento, “al tutti a casa”, ma farlo oggi in questa regione non farebbe onore a ciò che è e che noi toscani abbiamo costruito tutti assieme.

Per cui a chi vorrebbe portare modelli sovranisti e padani, domenica e lunedì diciamo: no grazie! Restiamo orgogliosamente toscani e europeisti. Questa è la scelta che abbiamo fatto come Italia Viva. Questa la scelta che portiamo avanti con Eugenio Giani. La Lega, Salvini, Susanna Ceccardi dovranno fare i conti con la Toscana.

Noi scegliamo di fare la differenza.

Perché questo significa essere riformisti. Continuare a costruire il futuro con la capacità e le idee di chi sa fare

