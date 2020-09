Referendum, Luigi Di Maio: “Torniamo a un Parlamento normale” Il ministro degli Esteri commenta il risultato del voto sul taglio di deputati e senatori: “345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini”

“Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commentando la consultazione sul taglio dei parlamentari. I seggi sono stati chiusi alle 15 e, alla quarta proiezione, i sì alla riduzione di deputati e senatori hanno raggiunto quota 68,1% e i no 31%.

Insopportabile . E’ una persona che dovrebbe andare tutti i giorni a ripetizione di italiano, matematica, storia, geografia, scienze e fisica . E prendere lezioni di inglese, francese e tedesco . Invece è il nostro ministro degli esteri . Pazzesco !

Qualcuno crede veramente che verranno tagliati i parlamentari peggiori e resteranno invece i migliori? Grazie al loro no alla riforma precedente si è persa una legislatura e si superava anche il bicameralismo perfetto. Allora il risparmio era una truffa agli italiani Toninelli dixit ora va tutto bene. Tutto va bene per nascondere i risultati di un partito che a livello locale votano giusto forse i parenti dei candidati…

Che brutta fine faremo, sempre più incompetenti in parlamento. Avevamo già toccato il fondo con Giggino ed ora? ultima modifica: da

