IL DISASTRO È VICINO I “nuovi”, grillni e leghisti, stanno affondando il paese. Ma il popolo li vota.

Chiunque avesse detto un decimo delle fandonie di Giggino Di Maio sarebbe già stato cacciato dalla politica dai suoi elettori, con pentole, mattarelli, e trombette varie. E’ entrato in parlamento solo e esclusivamente per aver tuonato come un diavolo contro la kasta e i suoi privilegi.

Oggi che è ministro si muove con quattro auto pubbliche, raccontano le cronache. La prima funziona da esploratrice: controlla che non ci siano buche, elettori delusi e incazzati, casalinghe furibonde. La seconda trasporta il prezioso carico, e cioè lui medesimo. Le altre due: scorta e staff (i famosi “Pomigliano boys”, compagni di scuola, più robusti agenti).

Va tutto bene. E’ un ministro, purtroppo, e queste sono le regole. Però, se valgono per lui, dovevano valere anche per i ministri precedenti, da Di Maio trattati come borseggiatori, ladri di privilegi, profittatori del denaro pubblico.

Ci ha comunque risparmiato, e di questo gli va dato atto, una presa in giro come quella di Fico, presidente della Camera, che si è fatto fotografare in autobus mentre va al lavoro.

La verità pure e semplicissima, è che questi grilini, fustigatori della kasta, sono diventati essi stessi kasta. Più ignoranti e peggio vestiti di quella precedente.

Tutti i paesi europei hanno qualche problema, oggi. Ma nessuno allinea una simile schiera di ignoranti, incapaci persino di gettare un’occhiata su un atlante o un mappamondo.

Va detto, e ripetuto, che però li ha scelti il popolo. Un popolo che sembra l’ombra appassita di quello che nel 1960 respinse i fascisti da Genova.

La domanda allora è semplice: perché accade questo, perché un popolo con buone tradizioni accetta di farsi rappresentare dalla più ridicola classe politica europea?

La risposta non è difficile. I buoni anni dal 1980 al 2020 hanno fatto credere a molti che il paradiso fosse sceso in terra e che dietro l’angolo ci fossero impieghi di tre ore al giorno e ventimila euro di stipendio al mese.

Ovviamente, non era così. Da qui la ribellione, la protesta, la scelta di puntare sui “nuovi”. Solo che nemmeno i nuovi potevano fare il miracolo, anche perché per prima cosa hanno pensato a se medesimi, piazzando parenti e amici, e prenotando qualche buon posto per se stessi.

Adesso i “nuovi” giorno dopo giorno manderanno a rotoli quel che prima si era costruito.

E il popolo invocherà un salvatore. Magari Salvini, che è anche peggio dei grillini.

Insomma, non ci sono buone notizie.

